Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 19:29, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 19:30
Haliliye Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.
Yapılan incelemede M.A'nın "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.
Şüphelinin yanında bulundurduğu baston incelendiğinde ise içinde gizlenmiş kesici alet bulunduğu belirlendi.
M.A. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.