Tasarrufa Yeni Bir Boyut: Mukayese.com

İ L A N D I R

Kullanıcıların bütçelerini daha etkili şekilde yönetmelerine imkan tanıyan proje sadece en uygun fiyatları değil kaliteli hizmet ürünlerini de sunmayı amaçlar. Kullanıcı bilgilerini yalnızca talepler doğrultusunda değerlendiren Mukayese en iyi fırsatlara ulaşmayı hedefleyen alt yapısıyla gün geçtikçe kendini yeniler. Platformun sürdürülebilirliğini kullanıcı isteklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendiren Mukayese, kazanç modeli prensibini hedef alır. Site üzerinden yapılan karşılaştırma işlemleri ise hangi ürünün ne oranda fayda sağladığını ve avantajlarını anında görebilmeye izin verir. Ayrıca Mukayese tek bir dokunuşla kolayca tasarruf elde etmeye yardımcı olur.



Temel Prensipler: Şeffaflık ve Güvenlik



Siteye üye olan kişilerin kişisel bilgileri, 256 bit güvenlik sertifikası ile azami performansla korunur. Reklam amacı taşımayan ekosistem, kullanıcıların tasarruf ihtiyaçlarını ve güvenliğini ön planda tutar. Yüksek güvenlik standartları ile korunan üye kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerle herhangi bir koşulda paylaşılmaz. Bunun yanı sıra platform, şeffaflık ilkesi ile yayın hayatını sürdürmeyi hedefleyen çalışmalar uygular. Yeni ve en güncel kampanyalar, kullanıcıların en iyi fırsatları elde etmelerine yönelik olarak hazırlanır. Ana sayfada ve alt kategori başlıklarında görülebilen güncel kampanyalara tek tıkla ulaşabilir, ürünü sunan kurumun etkili hizmetlerine siz de anında erişebilirsiniz.

Bütün bunların yanı sıra ekosistem, yararlı reklamlar üzerinden ve hizmet aldığı anlaşmalı firmalardan sağladığı gelirlerle, yayın hayatını sürdürür. Platform sağladığı bu gelirlerle, yayınladığı tasarruf kampanyaları ve kullanıcı odaklı hizmetleri sizlere ulaştırmak amacıyla titizlikle değerlendirir. Ayrıca Mukayese.com hiç bir şekilde kullanıcılardan ücret talep etmez. Bu yönüyle dikkatleri üzerine çeken platform, aradığınız hizmet veya ürün hakkında en iyi fiyatları görmenize ve güncel kampanyalara kolayca ulaşmanıza destek verir.



Kullanıcılara Sunulan Hizmetler Nelerdir?



Kullanıcılarına karşı sorumluluk taşıyan platformun ilk önceliği tasarruf aracı arayan kişi ya da kurumların verilen hizmetlerden memnuniyet duymasıdır. En iyi ve güncel kampanya fırsatlarını sunmak amacıyla hizmet veren platformu müttefik bir tasarruf aracı olarak kullanmak mümkündür. Ürün veya hizmet aşamalarında cazip kampanyalardan haberdar olma deneyimi yaşatan ekosistem, gün geçtikçe gelişmeye yönelik vizyonel adımlar atar. Ayrıca platform, kullanıcı dostu arayüzü ve kategori seçenekleri sayesinde pratik bir tasarruf aracı olarak kullanıma uygun özelliktedir.

Mukayese.com'un kullanıcılarına sunduğu hizmetler ayrıntılı olarak şu şekilde sıralanır:

İhtiyaç Kredileri: Platform üzerinde bankaların sunmuş olduğu en uygun faiz oranlı kredilere ulaşmak mümkündür. Bütçenize uygun kredi seçeneğini kolayca tespit edebilir, kurumların faiz oranlarını anında karşılaştırabilirsiniz.



Faizsiz Nakit Avans: Acil nakit ihtiyaçları için başvurmaya uygun faizsiz nakit avans kampanyaları ve esnek geri ödeme planı detayları, ihtiyacınıza uygun çözümler sunar. Faizsiz nakit avans kampanyalarına başvurmak bir tık uzağınızda.



Faizsiz Kredi: Masrafsız finansman ürünlerini Mukayese'de bulmak oldukça kolaydır. Yeni müşterilere özel olarak hazırlanan faizsiz ihtiyaç kredilerine kısa sürede ulaşabilir, bankaların vade oranlarını hızlıca inceleyebilirsiniz.



Kredi Kartları: Farklı bankalara ait kredi kartı seçeneklerini karşılaştırabilir, nakit iadesi ve puan kazanma fırsatı sunan ürünlere pratik şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca Mukayese, kredi kartlarında uygulanan en güncel kampanyaları hızlıca aktarır.



Dijital Yayın Abonelikleri: Eğlenceli ve bilgi dolu içerikler üreten dijital platformlara abone olabilir, yeni kullanıcılara özel olarak hazırlanan film veya dizi paketlerini karşılaştırabilirsiniz.



Mevduat Hesapları: Tasarruf ve birikim işlemleri için avantaj sağlayan mevduat hesapları faiz oranlarını ve güncel teklifleri Mukayese.com'da bulmak mümkündür. Vadeli ve vadesiz mevduat hesapları arasında karşılaştırma yapabilir, avantajlı birikim

çözümlerine zaman kaybetmeden erişebilirsiniz.



Otomobil Fiyatları ve Taşıt Kredisi: Araç değişimi kararı verdikten sonra Mukayese ile yeni modellere hızlıca göz atmak mümkündür. Dilediğiniz modeli seçtikten sonra donanım bilgilerine ulaşabilir, sürüş keyfinizi bir üst seviyeye tasarruf ederek

taşıyabilirsiniz. Bunun yanı sıra platform, taşıt kredisi ürünlerini kolayca karşılaştırmaya ve en uygun faizli hizmete anında erişmeye de olanak tanır.



Konut Kredileri: Hayalinizdeki evi almak için tasarruflu konut kredisi hizmetlerine platform üzerinden ulaşmak oldukça hızlıdır. Konut kredileri için gereken hesaplamaları tamamlayabilir, bankaların sunmuş olduğu tekliflere hızlıca göz atabilirsiniz.



Kobi Kredileri: İşletmeler, finansal ihtiyaçları için gereken Kobi kredilerini Mukayese üzerinden bulabilir, Stk, ekipman veya genişleme aşamalarında gereken nakit ihtiyaçlara avantajlı faiz oranlarıyla hemen ulaşabilir.



Kripto Para Borsası: Günümüz finans dünyasında oldukça önemli bir yere sahip kripto paralar hakkında Mukayese üzerinden bilgi sahibi olabilir, güncel fiyatlara ve grafiklere anında ulaşabilirsiniz.



Tasarruf ve Bilgi Rehberi: Dijital varlıklarınızı veya birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmenize imkan tanıyan ekosistem, güncel fırsatları keşfetmeniz için detaylı bir rehber niteliği taşır. Mukayese üzerinden dilediğiniz finansman seçeneklerini

karşılaştırabilir, tasarruf aşamasında hep bir adım önde olabilirsiniz.



Üye Olarak Avantajlı Kampanyalardan Hemen Yararlanın!



Mukayese.com'a üye olarak, avantajlı kampanyalardan ilk siz haberdar olabilir, uygun faiz oranlı ürünlere anında erişim sağlayabilirsiniz. Platform tarafından üyelere; mail veya SMS yoluyla iletilen kampanyalar, bankaların ya da diğer kurumların güncel olarak sunduğu fırsatlara ilişkin detaylı bilgiler içerir.

Yeni müşterilere özel olarak hazırlanan; güncel faiz oranlarına, faizsiz nakit avans kampanyalarına, kolay kredi kartı başvuru süreçlerine ve mevduat getirisi faiz detaylarına Mukayese üzerinden erişebilir, sürprizlerle dolu finans ve hizmet dünyasına siz de adım atabilirsiniz. Güncel ve avantajlı teklifler hakkında detaylı bilgiler veren Mukayese.com'a üye olabilir, geniş bir yelpazede sunulan tasarruf ayrıcalıklarına siz de ulaşabilirsiniz.

