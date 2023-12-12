Karabük'te sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

"Arkamdan geldi, yere düştüm, bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım, durumu hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım."

Köpeğin kendisine arkadan saldırdığını aktaran çocuk, şunları kaydetti:

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