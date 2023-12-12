Özel'den Karamollaoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Genel Kurulda fenalaşarak hastaneye kaldırılması nedeniyle Karamollaoğlu'nu aradı.

Özel, Bitmez'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel ayrıca Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı da arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.