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İSAM ile Moskova İslam Enstitüsü işbirliği protokolü imzalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 22:19, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 23:20
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İSAM ile Moskova İslam Enstitüsü işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve Moskova İslam Enstitüsü, Rusça'ya çevrilen Temel İslam Ansiklopedisi'nin çevrim içi yayımlanması ve Rusya'da basımına dair işbirliği protokolü imzaladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 19. Uluslararası Müslüman Forumu kapsamında imza töreni düzenlendi.

İSAM Başkanı Mürteza Bedir'in katıldığı törende, İSAM ile Moskova İslam Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında İSAM tarafından Rusça'ya tercüme edilen Temel İslam Ansiklopedisi'nin çevrim içi olarak yayımlanması ve Rusya'da basımına dair konular mutabakata bağlandı.

Türkiye'de 2019'da 8 cilt halinde basılan ansiklopedik eser, İslam'ın temel inanç esasları ve davranış kuralları, İslam tarihinin temel kişi, eser ve kurumları, İslam kültür ve medeniyetine dair temel unsurları içeriyor.

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