Yabancıya gayrimenkul satışına sınırlama

Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişiklik yapıldı. Vatandaşlık edinimi için gerçekleştirilecek alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; 'Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile istisnai vatandaşlık kazanılması için satın alınması gerekli olan 400 bin dolar veya karşılığındaki döviz tutarındaki taşınmazın kapsamı yeniden belirlendi. Yabancıların vatandaş hakkı kazanmak için taşınmaz ediniminde, arsaların üzerinde yapı bulunması zorunlu tutuldu.

YABANCIYA TARLA SATIŞINA ENGEL

Yeni düzenleme ile yabancıların Türkiye vatandaşlığı için arsa ya da tarla satın alabilmesinin önüne geçilmiş oldu. Daha önceki uygulamada 400 bin dolar tutarındaki tüm taşınmazların satın alınması Türk vatandaşlığı için yeterli bulunuyordu. Yönetmelik kapsamında artık; kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazların satın alınması halinde Türk vatandaşlığı kazanılabilecek. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, getirilen düzenleme ile kanun koyucunun arsa veya tarla satışında süreci kısıtlamayı hedeflediğini söyledi. Şen, "Önceden taşınmaz alımı yeterliyken şimdi üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu olan taşınmaz şartı koşuluyor. Yapılan düzenleme konut satışlarını artırmak üzerine bir hamle gibi duruyor" dedi.

Cabir Turğut