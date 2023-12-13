Hakemler 'dur' dedi: Bu ortamda maça çıkmayız

Türkiye Gazetesinden ÖMER FARUK ÜNAL'ın haberine göreHalil Umut Meler'in sahada uğradığı saldırı, Türk hakemlerini ayağa kaldırdı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya hastaneye koşan üst düzey hakemler, Meler'i hastanede ziyaret etti. Sadece saldırıya değil, TFF'ye de tepki vardı. Hakemler kendi aralarında yaptıkları konuşmada "Kimse bize sahip çıkmıyor. Artık maçlara çıkmak istemiyoruz. Radikal kararlar, tatmin edici cezalar verilmediği sürece biz yokuz. TFF'nin ve kurumların arkamızda olduğunu görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

TFF GELİNCE TERK ETTİLER

Hastanedeki hakemlerin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Meler'i ziyarete geleceğini öğrenir öğrenmez bulundukları yeri terk etmesi de bu tavrın bir devamı olarak algılandı. Hakemler adına açıklama yapan Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan "Önceliğimiz Meler'in sağlığına kavuşması. Sonrasında Türk hakemleri olarak bir araya gelerek geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız. Sürdürülemez bu ortamın çözümü için atılacak adımların takipçisi olacağız" sözlerini kullandı.

Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

MAZERET BİLDİRİNCE

TFF, önceki gece geç saatlerde bütün liglerin durdurulduğunu açıkladı. Ancak liglerin durması tamamen hakemlerin tepkisi sonrası olduğu ortaya çıktı. Süper Lig hakemlerinin hepsi bilgisayar sistemi üzerinden mazeret bildirdiği için, TFF hafta sonu oynanacak 16. hafta maçlarına atayacak hakem bulamayacaktı. Bu arada Süper Lig ve VAR hakemleri dün topluca kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği üyeliğinden istifa etti.

YÜREK BURKAN DETAY

Ankara'da saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'de yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Henüz 10 gün önce baba olan Meler, saldırıdan sonra sevk edildiği hastanede "Bebeğimi özledim. Beni gerekirse ambulansla İzmir'e nakledin" dedi. Ancak doktorlar müşahede altında kalması gerektiğini söyleyip bu isteği yerine getirmedi. Meler, bugün taburcu edildikten sonra evine dönecek.

BÜYÜKEKŞİ BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan saldırı sonrası UEFA'dan yaptırım geleceği yorumlarına karşılık "EURO 2032'nin bizden alınması söz konusu değil. UEFA Başkanı Alexander Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim" dedi. Başkan Büyükekşi bugün 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN'DAN MELER TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Hakem Meler'i İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonundan arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan "Böyle bir şeyi izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Rizeli olarak da ayrıca üzdü. Bakanlarımıza, arkadaşlarımıza gerekli olan neyse süratle yapmamızın gereğini söyledim" dedi.

TFF'NİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU

TFF, bütün liglerdeki maçların süresiz ertelendiğini duyurmuştu. TFF yönetim kurulu bugün toplanarak kararlarını açıklayacak. 16. hafta maçlarının önümüzdeki hafta içi başlatılması planlanıyor.

ERZİK: ÇOK UTANDIM

Uluslararası spor adamı Şenes Erzik olay için, ''Büyük fecaat!" derken, "Bu ne insanlığa ne de vicdana sığar. Maalesef kötüye örnekte milat olduk. Yarım asırlık futbol adamlığı hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok utandım. İşin içine para girdi, insani değerler yok oldu. Bana 'UEFA bir ceza verir mi' diye soruyorlar. Böyle bir örnek yok ki söyleyeyim" dedi.