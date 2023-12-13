Liglerin ertelenmesi kupa turlarını tehlikeye attı

Türkiye Gazetesi'nden KAAN ZENGİNLİ'nin haberine göre: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanan olay sonrası tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Ertelenen maçlara; Suudi Arabistan'da 29 Aralık tarihinde oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinin de dahil olup olmadığı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Bazı tur şirketleri Süper Kupa final maçı ve umrenin birleştirildiği tur paketlerini satmıştı. 2.300 dolar karşılığında "Umre ve Maç keyfi" sloganıyla satılan turların ne olacağı merak konusu. Birçok tur şirketi binlerce kişiye bu turları sattı, otel rezervasyonları yapıldı ve uçak biletleri alındı.

"DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ"

Görüştüğümüz tur şirketlerinden birinin yetkilisi "Şu an için maçın iptali ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bize de bu yönde bir bilgi gelmedi. Şayet iptal olursa ücret iadeleri yapılabilir. İleri bir tarihe alınırsa tarih revize edilebilir. Ya da aynı tarihte gitmek isteyenlere sadece umre paketi verilebilir" açıklamasını yaptı. Şirket sadece bu paketi 520 kişinin aldığının bilgisini paylaştı.

1.550 İLE 2.300 $ ARASINDA

Geçen hafta sosyal medyada Suudi Arabistan'daki maç ile umreyi aynı zaman diliminde gerçekleştirmek isteyen taraftarlara kulak veren firmalar "her şey dahil" kampanyalar oluşturdu. Tur kapsamında Arabistan'a gidecekler, umre ibadetinin ardından finali izlemeye geçecek. 5 gece 6 günlük tur paketinin fiyatı 1.550 dolardan başlayıp 2.300 dolara kadar çıkıyor.

4 BÜYÜKLERİN HİSSELERİ 'YUMRUK' YEDİ

Borsada işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisseleri önceki akşam hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının etkisiyle düşüşle açıldı. Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39'luk düşüşle 2,85 puandan açılış yaptı.