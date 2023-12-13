Çanakkale Boğazı gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır."

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