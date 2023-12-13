Çanakkale Boğazı gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 09:31, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 09:33
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 09.00 itibariyle olumsuz hava koşulları (sis) nedeniyle çift yönlü geçici olarak askıya alınmıştır."