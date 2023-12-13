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Altının gramı 1850 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1850 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 09:40, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 09:41
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Altının gramı 1850 liradan işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1847 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1850 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 420 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, önceki kapanışının hemen altından 1978 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyallerin enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Yılın son toplantısında Fed'in politika faizini art arda üçüncü kez yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1970 ve 1950 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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