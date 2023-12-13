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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 düşüşle 7.718,96 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 09:59, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 10:00
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,89 puan azalışla ve yüzde 0,39 değer kaybıyla 7.718,96 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,33 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.748,85 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve GSYH, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.660 ve 7.590 seviyelerinin destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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