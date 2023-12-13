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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kaybederek 7.621,28 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 13:11, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 13:12
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 127,57 puan azalışla 7.621,28 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 4,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.590 ve 7.400 seviyesinin destek, 7.760 ve 7.860 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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