Didim'de FETÖ üyesi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatıldı. Dallıca Mahallesi'nde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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