AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ocakta maaşlar ne kadar artacak?

Ocak ayında memur ve emeklisinin alacağı artış 5 aylık enflasyona göre yüzde 45 olarak netleşti. Zammın yüzde 50'yi bulması öngörülüyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 40'a yakın artış bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 10:11, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 10:17
Yazdır
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?

Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Artış ocak ayında açıklanacak aralık TÜFE'sinin belli olmasıyla netleşecek.

Zam yaklaşık 15 milyon 200 bin emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon rakamları belli. Memur ve emeklisinin toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil kesinleşen zammı yüzde 45.

Öngörülen yüzde 50 artış ile en düşük memur maaşının da 33 bin liraya çıkması bekleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre şu anda netleşen zamları da yüzde 33,66. SSK ve Bağ-kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 40'a yakın artış bekleniyor.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 14 BİN 815 LİRAYA VARACAKTIR"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Enflasyon farkı söz konusu. Ayrıca yüzde 15'lik bir zam da göz önünde bulundurulduğu zaman dolayısıyla kümülatif olarak yıl sonu itibarıyla yüzde 50'ye yakın bir zam öngörülmektedir.

Halihazırda en düşük emekli maaşı 9 bin 876 lira. Sadece yüzde 50 oranında zam yapılsa bile en düşük emekli memur aylığı 14 bin 815 liraya varacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber