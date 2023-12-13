Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Yaralanan hakem Halil Umut Meler bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Açıklama yapmayan Meler, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

Meler'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama

Hastanenin başhekimi Mehmet Yörübulut, Meler'in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kendisi sporcu olduğu için her sporcu da fıtık oluyor. Eski bir fıtığı vardı, biz de tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık tabi zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı aslında kanama da azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorunu yok."

Koca ve 2 kişi tutuklandı

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.