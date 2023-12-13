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Saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler taburcu oldu

Süper Lig'de önceki akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 10:19, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 11:30
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Yaralanan hakem Halil Umut Meler bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Açıklama yapmayan Meler, aracına binerek hastaneden ayrıldı.

Meler'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama

Hastanenin başhekimi Mehmet Yörübulut, Meler'in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kendisi sporcu olduğu için her sporcu da fıtık oluyor. Eski bir fıtığı vardı, biz de tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık tabi zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı aslında kanama da azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorunu yok."

Koca ve 2 kişi tutuklandı

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Koca'nın gözaltı işlemleri ve ilk ifadesi hastanede alındı.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Koca dahil tutuklanan 3 kişi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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