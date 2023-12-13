TFFHGD, Halil Umut Meler'in hakemliği sürdürmesini istiyor

AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Depremin şiddeti Haliç'ten Silivri'ye kadar 9'u bulacak
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TFFHGD, Halil Umut Meler'in hakemliği sürdürmesini istiyor

"Kendisinin tekrar sahalara dönmesini isteriz. Çünkü Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Ümit ediyorum ki kardeşimiz hakemliğe devam edecek. Çünkü bir Halil Umut Meler kolay yetişmiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 10:25, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 10:50
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı bitiminde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in kariyerine devam etmesini umduğunu söyledi.

Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyarete gelen Arıcı, yaptığı açıklamada, hakem camiası olarak yaşananlara çok üzüldüklerini belirterek, "Sahalarda olmaması gereken bir olaydı. İnşallah son olur. Kulüp başkanlarımızdan, futbolun diğer paydaşlarından biraz hoşgörü istiyoruz. Seyircimizle, teknik direktörlerimizle, futbolcularımızla, kulüp başkanlarımızla, idarecilerimizle bir bütün olmak istiyoruz. Biz futbolun bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerinin Meler'e sahip çıkmasından ötürü memnuniyet duyduklarını dile getiren Arıcı, "6222 sayılı sporda şiddet kanunu sahalarda uygulansa bu hadise olmayacaktı. Tek tesellimiz hakem kardeşimizin hayati bir tehlikesinin olmaması. Fiziki darbeler geçer ama psikolojik olarak kardeşimizin durumunu düşünmemiz lazım. Kendisinin tekrar sahalara dönmesini isteriz. Çünkü Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Ümit ediyorum ki kardeşimiz hakemliğe devam edecek. Çünkü bir Halil Umut Meler kolay yetişmiyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber