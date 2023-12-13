RTÜK'ten CHP'ye ret

Ana muhalefet partisi CHP'nin medya ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TRT Haber kanalını RTÜK'e şikayet etmişti. Bulut'un başvuru gerekçesi kamu yayıncısı TRT'nin Yasa ihlali yaptığı iddiasıydı. Bulut, TRT Haber'de yayınlanan CHP lideri Özgür Özel ile Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak yapılan haberin TRT haber yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı belirterek, RTÜK'ten yaptırım talep etti.

Adana Milletvekili Bulut'un talebini değerlendiren RTÜK, söz konusu şikayet dilekçesinin şahsi mi yoksa kurumsal mı olduğunun belli olmaması nedeniyle başvuruyu geri çevirdi.

Üst Kurul Başkanlığı'nın cevabi yazısında, "Şikayet dilekçesi incelendiğinde söz konusu dilekçenin şahsınızca oluşturulduğu görülmüş olup mezkür başvurunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezince yapılan kurumsal nitelikli bir başvuru mu yoksa şahsınız tarafından gerçekleştirilen bireysel nitelikli bir başvuru mu olduğu konusunda tereddüt hasıl olduğundan söz konusu şikayetiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır" denildi.

Başkanlık, CHP'li Vekil Bulut'a doğru yöntemi göstererek, başvurunun izah edilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda şikayete konu yayının Üst Kurul uzmanlarınca inceleneceği cevabını verdi.