'TÜBİTAK programları ile 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik'
Bakan Kacır: TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 11:14, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 11:15
Bakan Kacır: "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik."