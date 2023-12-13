Gazoz fabrikasında işçiler kimyasal tankına düştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı.

Tedaviye alınan işçilerden Durmuş Cebenay ve Ufuk Kılıçarslan, kurtarılamadı. Faruk Sert'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Durumu fark eden arkadaşları, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında sabah saatlerinde kazan temizliği yapan işçiler Durmuş Cebenay, Ufuk Kılıçarslan ve Faruk Sert, içerisinde kimyasal madde bulunan tankın içine düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net