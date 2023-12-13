Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, DEAŞ'ın sözde bayrağı ve çok sayıda yasaklı kitap, dergi ile dijital materyal ele geçirildi.

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