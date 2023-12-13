Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 13:45, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 13:42
Denizli-Antalya kara yolunun Tavas Makası mevkisinde, Muhammet Y'nin kullandığı 20 SU 152 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik'e (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Muhammet Y. gözaltına alındı.