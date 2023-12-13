Liglerin başlama tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını açıkladı. Süper Lig, 19 Aralık'ta 17. hafta maçlarıyla başlayacak.

Derbi tarihi değişmedi

Büyükekşi, liglerde bu hafta sonunda oynaması gereken maçların 10 Ocak'a ertelendiğini söyledi. Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak'a ertelenirken, 19 Aralık'tan itibaren ligin 17. hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi değişmedi.

"Karar, perşembe günü de açıklanacaktır"

Ankaragücü'nün ligdeki durumuyla ilgili bilgi veren Büyükekşi, "TFF'nin kurulları var. TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır." dedi.

"Hakemliği bırakması gibi bir durum yok"

Halil Umut Meler'in görevine devam edeceğini düşündüğünü belirten Büyükekşi, "Halil Umut Meler, UEFA'nın da FIFA'nın da çok sevdiği bir hakem. EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Şu an hakemliği bırakması gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Mehmet Büyükekşi, para cezası ve hak mahrumiyeti cezalarına ek olarak ilave yaptırımlar getirilebileceğini belirterek, "Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Bakanlıklarımızda görüşmelerimizde ilgili kanunda gerekli değişikliklerin yapılmasında TFF yerine alacaktır." dedi.