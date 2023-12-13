Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 14:45, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 14:43
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir grubun terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı faaliyetlerinde görev aldığı tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 adrese düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.