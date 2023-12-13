Yeni aldığı tüfeği temizlerken kazara kendini vurdu

Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

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