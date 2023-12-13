Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YİM, Yargıtay içtihatlarının ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yaygınlaştırılması, yargıda uygulama birliğinin desteklenmesi, vatandaş ve avukatların dava süreçlerinde hızlı ve etkin şekilde adalete erişimlerinin sağlanması amacıyla tasarlandı.

YİM, HAKİM VE SAVCILARIN YANI SIRA AVUKATLAR VE TÜM VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

Hakim ve savcıların yanında avukatlar ve tüm vatandaşlara da hizmet verecek olan YİM'e, e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı tanınıyor.

Yapay zeka ile Yargıtay kararlarına hızlı erişimi sağlamayı amaçlayan YİM'de yalnızca emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararlar yayınlanacak.