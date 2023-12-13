Okey masasında istekalarla birbirlerine saldırdılar
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kıraathanede oyun oynayan yaşlı adamlar, çıkan kavgada istekalarla birbirine saldırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 16:18, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 16:23
Olay, Muğla'nın Milas ilçe merkezindeki bir kıraathanede yaşandı. Dört yaşlı adam, vakit geçirmek amacıyla kıraathanede okey oynamaya başladı.
Masadaki bir kişinin oyunu tamamlaması üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Oyunu bitiremeyen yaşlı adam, öfkeli bir şekilde diğer oyuncuya tepki gösterdi. Kavga, yaşlı adamın diğerine bağırması ve elindeki isteka ile vurması üzerine şiddetlendi.
Bunun üzerine iki yaşlı adam birbirlerine isteka ile vurmaya başladı. Kıraathane çalışanının müdahale ettiği kavgada, bir kişi başından yaralandı.