Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza

Muratpaşa ilçesindeki özel bir okulda mart ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü T.Ç. tarafından merdivenden itilen öğrenci A.N.B. yaralanmış, ailenin şikayeti üzerine okul müdürüne dava açılmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net