34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yurttaki yemekten numune aldı.

İlçedeki bir yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti görüldü.

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