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Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir ile Isparta arasında gece saatlerinde işleyen Göller Ekspresi'ne gündüz saatleri için de ek seferler konulacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 16:50, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 16:49
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Göller Ekspresi gündüz de yolcu taşıyacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1993'ten bu yana İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'yı birbirine bağlayan Göller Ekspresi'nin gece saatlerinde karşılıklı birer sefer olarak işletildiği anımsatıldı.

Açıklamada, vatandaşların gündüz de tren seferi yapılması taleplerinin artmasıyla sefer yapacak yeni bir trene ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Gündüz saatlerinde konulan seferle yolcuların manzarayı izleyerek seyahat edebileceği belirtilen açıklamada, "Göller Ekspresi, Anadolu'da ilk demir yolunun işletildiği bölge olan Ege Bölgesi'nin bereketli topraklarını boydan boya geçerek gül kokulu Isparta topraklarına ulaşıyor. Bu güzel coğrafyaya sahip Ege'yi trenle keşfetmek için yepyeni bir alternatif daha sunuluyor. Gece saatlerinde sefer yapan Göller Ekspresi'nin yanı sıra sefere konulan bu yeni trenle gündüz saatinde çevreyi izleyerek seyahat etmek mümkün olacak." ifadeleri kullanıldı.

- Yeni seferle yolcu kapasitesi artıyor

Açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Göller Ekspresi'nin, İzmir ile Isparta arasında 458 kilometre yol katettiği vurgulanarak bu hatta hizmet veren dizel setlerinin, rahatlığı ve konforuyla kaliteli bir seyahat imkanı sunduğuna işaret edildi.

Mevcut Göller Ekspresi'nde günde ortalama 230 yolcunun seyahat ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu hatta hizmet veren setler 246 yolcu kapasitesine sahip. Gündüz seferleriyle bu hatta yolcu kapasitesi 1000'in üzerine çıkarılmış olacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ilk seferine 20 Aralık'ta başlayacak gündüz treninin İzmir'den saat 10.40'ta hareket edeceği, Isparta'ya 19.05'te ulaşacağı, Isparta'dan ise saat 10.40'ta hareket ederek İzmir'e 19.34'te varacağı aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Kars-Erzurum-Kars turistik bölgesel trenlerinin sefere başlayacağı müjdesini vermiş ve ilk seferin 19 Ocak'ta yapılacağını belirtmişti.

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