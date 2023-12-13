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Ankara'da bir köpek saldırısı daha: Öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever, öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 18:12, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 18:11
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Ankara'da bir köpek saldırısı daha: Öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tanrısever, sabah saatlerinde okula giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin bazılarını kendi çabasıyla kovalamaya çalışan öğrenci, köpeklerden birinin ısırması sonucu yere düştü.

Bu sırada yardıma koşan öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Furkan Tanrısever, "Okulun önünde telefonla konuşuyordum. Köpeklerin sesini duydum. O sırada 4 köpek üzerime koştu. 3'üne vurdum, birisi arkadan yakalayıp yere düşürdü, kaçamadım. Allah'tan hoca geldi, sopayla kovaladı." diyerek olay anını anlattı.

Bacağından yaralanan Tanrısever, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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