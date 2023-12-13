TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Ankara, İstanbul ve Yalova illerinde istihdam edilmek üzere 250 (ikiyüzelli) sürekli işçi alımına ilişkin kura sonuçları açıklandı.

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TBMM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Ankara, İstanbul ve Yalova illerinde istihdam edilmek üzere 250 (ikiyüzelli) sürekli işçi alımına ilişkin 12.12.2023 tarihinde noter huzurunda çekilen ve asıl ve yedek adayların belirlendiği kura sonucu aşağıda yer almaktadır.

Asıl ve yedek adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 14.12.2023-22.12.2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İstenen Belgeler

1. T.C. Kimlik Kart/ Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2. Güncel İkametgah Belgesi, (nüfus müdürlüğü veya e-Devlet Kapısından alınan barkodlu belge)

3. Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet Kapısından alınan barkodlu belge)

4. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge, (askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olduğunu belgelemek)

5. Başvuruda bulundukları unvanla ilgili meslek kolunda deneyim şartı aranan adayların bu durumu belgelemek üzere e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi,

6. Başvuruda bulundukları unvanla ilgili aranan şartlar tablosunda yer alan Milli Eğitim Bakanlığınca verilen çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesini ya da Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini asılları veya noter onaylı sureti,

7. Mezuniyet belgesi, diploma veya denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu belge,

8. Şoför unvanı için başvuranlar SRC2 belgesi (e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu belge) ve geçerlilik süresi dolmamış Psikoteknik Raporu,

9. Başvuruda bulundukları unvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan heyet raporu.

NOT:

Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstenilen evrakları verilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.