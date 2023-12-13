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12 yaşındaki okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 18:58, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 19:17
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12 yaşındaki okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı. Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı. S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandı

T.Ş. ve olay anında yanında bulunan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.K. serbest bırakılırken, T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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