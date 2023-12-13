Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Milli Savunma Bakanı Güler, bu yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana da FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan 23 bin 971 kişinin ihraç edildiğini söyledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 20:23, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 20:25
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde terörle mücadelede atılan adımla ve son durum hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Güler, "Yurt içi ve sınır ötesinde, terörle mücadelede en başarılı dönemimizi yaşıyoruz." dedi.
Güler, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana da FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK'dan 23 bin 971 kişinin ihraç edildiğini söyledi.