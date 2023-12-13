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Mansur Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddialarına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemleri Ankara'nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 20:36, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 20:36
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Mansur Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddialarına tepki

Başkanı Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan, hiç kimsenin tasvip etmediği, sporun barış ve kardeşlik hukuku ile sportmenliğe aykırı olay hepimizi derinden üzdü. Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara'nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Başkanı Yavaş, "Ankaragücü, Türk'ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı'nın, İmalat-ı Harbiye'nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata'mızdan bize emanettir. Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mal edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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