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Koza Altın'dan Alaska'daki maden hakkındaki iddialara açıklama

Koza Altın İşletmeleri AŞ, şirketin Alaska'daki altın madeninden yeni haberdar olduğuna yönelik iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 20:58, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 21:15
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Koza Altın'dan Alaska'daki maden hakkındaki iddialara açıklama

Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin "haber ve söylentilere" ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Bugün bir gazetede şirketimizin Alaska'daki altın madeninden yeni haberdar olduğunun iddia edilmesi üzerine, başta hissedarlarımız olmak üzere kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Söz konusu iddialar doğru değildir; 2016 yılından beri ABD'deki altın madeni için hukuk mücadelesi yürütülmektedir ve bugüne kadar bütün davalar şirketimiz lehine sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Alaska'daki maden sahasının şirketin yüzde 100 iştiraki olan ve Londra'da bulunan Koza Limited adlı şirkete ait olduğu kaydedilen açıklamada, "FETÖ/PDY ile ilişkili firari iş insanının mal kaçırmaması ve hissedarların zarara uğratılmaması için yurt dışındaki hukuk mücadelesinde, İngiltere'deki Yüksek Mahkeme, kayyım atanmasının hukuka uygun olduğunu teyit etmiştir. Bu konuyla ilgili daha önce kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, özellikle 17 Haziran 2022 tarihindeki duruşmada, Alaska projesinde bulunan "varlıklarının, olağan iş akışı dışında, herhangi bir şekilde devri, sınırlanması ve elden çıkarılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapılmaması" şeklinde karar verildiği anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak 26 Ocak 2023 tarihinde verilen bir başka kararda ise yukarıdakilere ek olarak 'Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir yargılamada yetki iddiasını veya eş değer bir argümanı ileri sürmeyeceği yönünde taahhüt alınması suretiyle' şirketimiz lehine tedbirlerin genişletilmesine karar verilmiştir."

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