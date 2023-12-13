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Kameralar önünde Özel'e 'CHP eş genel başkanı' dedi

HDP'yi (yeni adıyla DEM Parti) ziyaret eden Özgür Özel, yerel seçim ve olası iş birliği konusunu gündeme getirdi. Görüşme sonrası HDP Lideri Hatimoğulları'nın kameralar önünde Özel'e CHP eş genel başkanı demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 21:36, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 22:31
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Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kalırken, CHP'nin ittifak arayışı devam ediyor.İlk olarak İyi Parti'nin kapısını çalan ancak eli boş dönen Özgür Özel, bugün HDP'ye gitti.

Ziyarette Özel'e, yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Özel'i, HDP Genel Merkezi'nde ise eş genel başkan yardımcıları Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.

Basına kapalı geçen görüşmede, CHP Lideri Özel'in Hatimoğulları ve Bakırhan'a 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.

Ortak basın toplantısı düzenlendi

Görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Eş başkan diyesim geliyor"

HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuşması sırasında Özel'e "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi" dedi. O anlar görüşmeye damga vururken devamında ise şu ifadeler geldi;

İki parti de peş peşe kongrelerini gerçekleştirmiş oldu genel seçimlerden hemen sonra. Bir nezaket ve hayırlı olsun ziyaretiydi. Biz de kendilerine buradan, sizlerin huzurunda bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz, başarılar diliyoruz yeni yönetime.

Her iki başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün bizler bir araya gelmişken Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği süreci, siyasal süreci, iktisadi krizi, Türkiye'de yaşanan demokrasi krizini hep birlikte değerlendirdi.

Gerçekten demokrasiye model olması gereken Türkiye'deki bütün siyasi partilerin esasen Türkiye'nin sorunlarını görüşmek ve konuşmak üzere ve hep birlikte çözüm üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil.

Ümit ediyoruz ki biz böylesi bir tabloyu hep birlikte Türkiye'deki bütün siyasi partiler ve Türkiye'deki demokrasi gücünün vicdanı olan yapılarla birlikte bu konuda yol alırız. Bizler katılımınızdan dolayı değerli basın emekçileri sizlere teşekkür ediyoruz.

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