Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 21:44, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 22:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.