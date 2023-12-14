Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Alınan sonuçların ardından; Manchester City, RB Leipzig, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

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