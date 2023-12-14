KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası

Siyonistlerin Gazze'yi yutmak için yıllara yaydığı kanlı planın bir benzerini, Ada'nın kuzeyinde de uyguladığını gündeme gelince Ankara ve KKTC yönetimi duruma el koymak üzere harekete geçti. İsrail tehlikesine karşı tedbir alma çalışmaları devam ederken Kıbrıs Ulusal Birlik Partisinin İskele Milletvekili Yasemin Öztürk'ten, çok daha kritik bir uyarı geldi. Öztürk, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bağlı olduğu siyonist CHABAD tarikatı ve MOSSAD'ın organizasyonuyla, İsrailli askerlerin KKTC'ye getirilip eğitildiğini öne sürdü.

Aynı zamanda bir hukukçu olan Yasemin Öztürk, Ada'yı Yahudi kolonisi haline getmek isteyenlerin olduğuna dikkat çekerek KKTC Meclisine soru önergesi verdi. Öztürk, Yahudilerin KKTC topraklarını kurtarılmış bölge olarak görmeye başladığını, bu sebeple Gazze'de katliam yapan askerleri sahile getirme cüretini gösterdiklerini anlattı. ABD, Brezilya, Tayland ve İngiltere gibi ülkelerden gelen uzmanların, İsrail'in özel olarak seçtiği askerleri eğittiği öne sürüldü. Eğitimlerin altyapısını siyonist tarikat CHABAD'ın üstlendiği belirtiliyor. KKTC'de resmi olarak faaliyet gösteren CHABAD, yayın organında Kıbrıs'ın Yahudi merkezi olduğu iddiasını açıkça vurguluyor. İsrail'den yola çıkan birliklerin önce Kıbrıs Rum Kesimi'ne ardından özel yatlarla Karpaz Marina'ya getirilip kamp merkezi Sezar Kompleks'e yerleştirildiği iddiası dikkat çekiyor. Askerler, Sezar Kulüp üniformaları ile 7-18 gün özel eğitime tabi tutuluyor.

NİHAİ HEDEF KIBRIS

Kıbrıslı Türkler, kamp dönemlerinde MOSSAD ajanlarının İskele bölgesinde olağanüstü güvenlik tedbiri aldığını anlattı. Gazze işgalini Kıbrıs'ın provası diye tanımlayan ve 100 ülkede şubesi olan CHABAD'a dikkat çeken Öztürk "Bu tarikatın başındaki isim Kıbrıs'ı Yahudi merkezi yapmaktan bahsediyor. Netanyahu ise KKTC'deki Yahudilerin tehdit altında olduğunu söylüyor. Yani, Netanyahu Kıbrıs'ı işgal niyetini açık biçimde dile getiriyor. Hile ile alınan topraklar, inşa edilen Yahudi kolonileri, parsellenen arazilerin arka planındaki niyeti açıkça dışa vuruyorlar" dedi.

GÜCÜN KAYNAĞI PARA

KKTC güvenlik kaynakları Ada genelinde tehdit dozunun her geçen gün arttığına dikkat çekiyor. Siyonist tehlikenin Türkler açısından FETÖ ve PKK'nın bile çok ötesinde olduğunu kaydeden kaynaklar, acil tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi ve CHABAD hakkında şu bilgileri verdi: Başında Haham Azimov var. Siyonist tarikat 2008'de KKTC'ye tabelasını astı. İsrail resmi kuruluşu Elektro Grup tarafından fonlanan CHABAD, KKTC'de 100'den fazla Yahudi şirketin kuruluşunda aktif rol oynadı. CHABAD'ın Kuzey Kıbrıs Sorumlusu Haim Azimov'un üstünde Mendy Chitrik isimli Haham bulunuyor. Yüz milyarlarca dolarlık fonu yöneten CHABAD, siyonist propaganda ve siyasi-ekonomik güç tanzimi stratejisini belirleyen odak özelliğini taşıyor. Yahudi girişimciler olarak gözüken Yahov Afik ve Simon Aykut, Karpaz'dan Magusa'ya uzanan hattın kolonileştirilmesi ile görevli... Tatlısu'dan Gaziveren'e kadar olan bölgenin kolonileştirilmesi Amica Mahroom ve Yual Michel'in sahibi olduğu Ever Green şirketine ihale edildi.

KAPIYI TALAT AÇTI

Siyonistlerin, KKTC ilgisi eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın başbakanlığı döneminde hız kazandı. Yahudi iş adamı ve yatırımcılara birçok kolaylık tanıyan Talat, CHABAD'ın lideri Haham Azimov ile de sık sık görüşüyordu.

ÖZTÜRK'TEN ÜRKÜTEN SORULAR

Yasemin Öztürk, İsrail vatandaşlarının konut aldığı ve siyonist askerlere eğitim verildiği iddialarını, soru önergesi ile İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının gündemine taşıdı...

"Ülkemizde, taşınmaz mülk veya toprak alımında faaliyete geçtiği bilinen misyoner CHABAD örgütü ve bu örgüt ile ilişkisi olduğu bilinen Dumica LTD'nin faaliyetlerinin araştırılması gerekiyor.

Bu bağlamda;

Şirketin vekaleti, Özkan Karağaç ve İskele'de tasdik memuru olan İldeniz İlbasan'da bulunmaktadır. Bu kişilerin, tapu dairesinde ve sözleşme üzerinde yaptığı anlaşmaların dökümü.

Simon Mistriel Aykut ve Afik Yaacov'un satın aldıkları taşınmazların tespit edilmesi.

Caesar'da İsrail askerlerinin ve/veya güvenlik güçlerinin kamp yaptığı yönündeki haberlerin araştırılması...

YILMAZ BİLGEN