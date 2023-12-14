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Bakanlık takipte! Marketlere 243 bin liralık 'broşür' cezası

Broşürlerde indirim vadedip rafta farklı fiyat uygulayan 7 markete 243 bin lira ceza kesildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 07:45, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 07:28
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Bakanlık takipte! Marketlere 243 bin liralık 'broşür' cezası

Gıda ürünleri başta olmak üzere enflasyonla mücadele sürerken, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da marketlerin vatandaşı aldatmaya yönelik tanıtımlarına ceza kesmeye devam ediyor. Son toplantısında marketlere yönelik şikayetleri değerlendiren Kurul, aralarında zincir marketlerin şubelerinin de bulunduğu 7 ayrı market şubesinde, broşür, afiş ve tanıtımlarda yer verilen indirimlerin kasadaki ödeme sırasında uygulanmadığını tespit etti. 4'ü aynı zincire ait olmak üzere 7 market şubesine toplamda yaklaşık 243 bin lira ceza kesildi.

Bir market zincirinin "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Şenlikleri" başlıklı afişlerini inceleyen Reklam Kurulu, afişte makarna sosu ürününün 69,90 lira olan fiyatının üzerinin çizilerek 41,90 liradan, 4,5 kilogramlık toz deterjanın da 209,25 lira olan fiyatının üzerinin çizilerek 156,90 liradan satışa sunulduğunu ancak indirimsiz fiyatlar üzerinden satış yapılarak tüketicilerin aldatıldığını ve yanıltıldığını tespit etti. Bu şubeye, 34 bin 701 lira ceza kesilirken, aynı zincir marketin 3 farklı şubesine de çeşitli ürünlerdeki benzer aldatmacası için 34 bin 701 bin lira ceza uygulandı.

YÜZDE 25 İNDİRİM YALANI

Farklı bir zincir marketin broşüründe ise ıhlamur ürününe yönelik "yüzde 25 indirim" ifadesi kullanılmasına rağmen kasada indirim uygulanmadığı ve söz konusu ürüne yönelik herhangi bir fiyat bilgisi verilmediği tespit edildi. Bu markete de 34 bin 701 lira ceza kesildi. Bir başka markete, benzer şekilde afişlerinde indirim vadetmesine rağmen indirim uygulamadığı gerekçesiyle 34 bin 701'er lira ceza uygulandı. Öte yandan, farklı bir markete de broşürlerinde indirimli fiyattan önceki fiyatı belirtmediği ve bunun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle aynı ceza kesildi. Söz konusu 7 market şubesinin de reklamlarına 'durdurma' cezası verildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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