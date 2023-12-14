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Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) araştırmasına göre, kira artış hızındaki kesintisiz yavaşlama beşinci ayına girdi.

Haber Giriş : 14 Aralık 2023 08:30, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 08:19
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Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor

Türkiye genelinde kiralık konut arzının azalmasına rağmen, kiralık konut talebinin gerilemesiyle kira fiyatlarındaki artış hızı 5 aydır düşüşünü sürdürüyor.

Ekonomi'de yer alan habere göre; Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan ''sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" raporunda, son dönemde konut piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Rapora göre ekimden kasıma reel kira fiyatları artış hızı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı. Reel kira fiyatlarındaki artış hızı yavaşlaması ülke geneli ile İstanbul ve İzmir'de son 5 Ankara'da ise son 4 aydır devam ediyor.

Reel kira fiyatlarındaki yıllık artış hızı oranı ülke genelinde yüzde 18,3'e, İstanbul'da yüzde 9,3'e, Ankara'da yüzde 60,1'e, İzmir'de ise yüzde 34,1'e geriledi. Cari kira fiyat artış oranları da yavaşladı. Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 128,4 TL oldu. Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul'da 166,7 TL, Ankara'da 116,7 TL, İzmir'de ise 141,2 TL olarak ölçüldü.

Türkiye genelindeki reel kira endeksi temmuzdan itibaren azalışını sürdürdü. Ekimden kasıma ortalama reel kira fiyat endeksi 5,1 puan azalarak 174,3 oldu.

Kasım ayında, bir önceki aya göre kiralık konut ilan sayısında ülke genelinde yüzde 4,1, İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 3,2, İzmir'de ise yüzde 5,3'lük bir azalış yaşandı. Kiralık konut talebinde ise Kasım ayındaki düşüş dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre kiralık konut talebi yüzde 5,4 oranında geriledi.

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