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49 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz "NARKOGÜÇ-39" Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı"

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 08:34, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 08:31
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49 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç-39' operasyonu: 378 gözaltı

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz "NARKOGÜÇ-39" Operasyonu'nda; 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 378 şüpheli zehir taciri yakalandı"

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