Mevduatta devlet güvencesi tutarı artırıldı

Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Tutar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 650 bin liraya yükseltildi.

Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak.

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