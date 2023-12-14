Mevduatta devlet güvencesi tutarı artırıldı
Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutar 400 bin liradan 650 bin liraya yükseltildi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 09:15, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 09:17
Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak.
Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Tutar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 650 bin liraya yükseltildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.