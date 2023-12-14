Brent petrolün varil fiyatı 74,71 dolar

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Adliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu
Adliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası
Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Liglerin başlama tarihi belli oldu
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
AYM'den oy birliğiyle Can Atalay kararı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 74,71 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,71 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 10:24, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 10:25
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 74,71 dolar

Salı günü 72,29 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü petrol talebi verileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stoklarını geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağını açıklamasının ardından ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebinin endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentiler de fiyatların yükselişini destekledi.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirtti.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi de düşüşe geçti. Doların değer kaybetmesi petrolü diğer para birimleriyle alan alıcılar için ucuz hale getirerek fiyatları artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,88 ile 75,16 dolar aralığının direnç, 74,39 ile 74,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber