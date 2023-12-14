Mimar Özcan Belen: Keçiören'de 25 bin gencin istihdamını sağlayacağız

25 yıldır mimarlık işleriyle uğraşan ve bir çok projeyi hayata geçiren Ankaralı işadamı Özcan Belen, Ak Parti'den Keçiören Belediye Başkan adayı adayı oldu.

25 yıldır mimarlık işleriyle uğraştığını belirten Özcan Belen "Büyük ölçekli kamu binalarından karma kullanımlı yapılara; alışveriş merkezlerinden laboratuvarlara, kültür merkezlerinden millet bahçelerine, sanayi tesislerinden eğitim yapılarına, hastanelerden müzelere, spor yapılarından röleve restorasyon projelerine kadar hemen hemen her alanda birçok projeye imza attık. Keçiören'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Keçiören Yükseltepe- Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm projesini biz yürüttük. Bunun yanı sıra Keçiören, Kahramankazan, Erzurum, Tortum, Bitlis, Ahlat ve Van başta olmak üzere çok sayıda Kentsel Tasarım Projesine katkı sağladım. Ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz ICF Depreme Dayanıklı Hızlı Konut Sistemleri (Stroton) ürün ve projesi ile Dünya Mimarlar Birliği tarafından verilen Altın Çekül Ödülü'ne layık görüldüm." dedi.

- 5 yılda 25 bin gence istihdam

Keçiören'de oluşturacakları Me-Va projesi ile 5 yılda 25 bin gence istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Özcan Belen "Aday tanıtım toplantısında açıkladığımız gerçekçi projelerle bunu Keçiören'de hayata geçireceğiz. Yeni mezun gençlerin ve eğitimine ara vermek zorunda kalıp eğitimine devam etmek isteyenlerin iş hayatına atılmalarında mentorluk yapacağız. Bu sayede gençlerimizin, bir işin alınmasından teslim edilmesine kadar olan sürece hakim, nitelikli elemanlar ve işverenler olmasına öncülük edeceğiz." Dedi.

- "Keçiören'deki otopark sorununu çözeceğiz"

Keçiören'deki otopark sorununu da ayrıntılı olarak analiz ettiklerini belirten Belen "Her mahalleye alt merkezler kurulacak. Her mahalleye bir katlı otopark kurarak Keçiören'deki otopark sorununu çözeceğiz" dedi.

- "Keçiören'de 5 yılda uygun fiyatlı 50 bin modüler konut yapacağız"

İddialı bir hedef olarak Keçiören'de 5 yılda 50 bin modüler yeni konut inşa etmeyi planladıklarını belirten Özcan belen "Biz Keçiören'de 50 bin modüler konut yapmak istiyoruz. Ve şuna inanıyoruz ki, Keçiören'de 50 bin modüler konut yapmak mümkün. Ben 10 yıl önce Keçiören'de bin 500 konut yaptım ve kriminal hale gelmiş bir bölgenin kentsel dönüşüm projelerini bizzat yönettim ve oranın gelişimini sağladık. Biz rezerv alanlarımızla birlikte Keçiören'de 5 yılda 50 bin konut üreteceğiz ve Keçiörenlilerin bunlara uygun fiyatla sahip olmasını sağlayacağız. Bu mümkün diyoruz, çünkü Keçiören'in rezerv alanları var." dedi.

- "Keçiören'de 20 dakikada ulaşılabilir bir ilçe hedefimiz var"

Keçiören'de 20 dakikada ulaşılabilir bir ilçe hedefleri olduklarını vurgulayan Özcan Belen "Bine yakın projeyi yürütmüş bir mimar olarak söylüyorum. Bu mümkün, sadece güzel bir şekilde projelendirmek gerekiyor. Entegre ulaşım sistemimiz ile metro, otobüs, teleferik ve bisiklet hatlarını bir araya getirerek Keçiören'in ulaşım sorununu çözmeyi hedefliyoruz.

- "Keçiören'i Sonsuz Yeşil ile çevreleyeceğiz"

Keçiören'i "Sonsuz Yeşil" mottosuyla bir yeşil cennete dönüştüreceklerini söyleyen mimar Belen "Bu vizyonumuzla, doğal yaşam alanları, botanik parkları ve yeşil kesintisiz koridorlar oluşturarak çevremizi koruyacak, yeşilin tüm tonlarını yayacak ve halkımıza nefes alabilecekleri geniş alanlar sunacağız. "Sonsuz Yeşil" sloganıyla, Keçiören'i sadece bir yerleşim yeri olmanın ötesinde, doğayla iç içe, huzurlu ve sürdürülebilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. Keçiören'de yeşil alanları ve parkları birbirine entegre eden, yeşil koridorlar oluşturacak, bu yeşil koridorları Keçiören'i çevreleyecek yeşil çepere bağlayıp sonsuz yeşil konseptini hayata geçireceğiz.Sonsuz yeşil vizyonuyla, mevcut yeşil bölgeler arasında bağlantılar kuracak yeşil koridorlar oluşturulacak. Bu koridorlar, yürüyüş ve bisiklet yollarını içerecek sürdürülebilir entegre ulaşım sistemiyle, Keçiören sakinlerine doğal alanlara kolay ulaşım sağlayacak ve ilçe içinde doğayla iç içe bir yaşam tarzını teşvik edecek. Yeşil koridorlar aynı zamanda ekolojik çeşitliliği destekleyecek, çeşitli bitki örtüsü ve doğal yaşam alanlarını içerecek. Böylece, İlçenin ekosistemini güçlendirecek ve biyoçeşitliliği artıracağız. Sonsuz yeşil, doğal rekreasyon alanları, dinlenme noktaları ve açık hava etkinlik alanlarıyla donatılacak. Bu alanlar, Keçiören sakinlerine doğayla iç içe keyifli vakit geçirme imkanı sunacak. Ayrıca, Keçiören Ovacık bölgesine kuracağımız Spor vadisinde farklı yaş gruplarına hitap ederek, Keçiören sakinlerini spor ve doğa ile buluşturacağız. Bunların yanı sıra gençlik vadileri, Kartaltepe Botanik Parkı, Hacıkadın ve Kışlabaşı Rekreasyon Merkezlerini oluşturacağız" dedi.

- "Keçiören'in kuzeyinde Key-Va projesini hayata geçireceğiz!"

Keçiören'in kuzeyinde geleceğini daha yeşil, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla "KEY-VA Projesi"ni hayata geçireceklerini ifade eden Mimar Belen "Keçiören Ekolojik Yerleşim Vadisi (KEY-VA), doğayla iç içe, toplum destekli tarımın güçlendiği, eğitimin ön planda tutulduğu bir yaşam alanını simgeliyor. Doğayla Uyum İçinde, Keçiören'i Ekoturizmle buluşturacağız. Keçiören'in Bağlum bölgesi, sürdürülebilir turizmin ve ekolojik tarımın merkezi olacak, ekoturizm konseptinde bir dönüşümü hedefliyoruz. Ekoköy, eğitim çiftliği, çiftçilik deneyimi, genç doğacı kampı ve hayvan çiftlikleri gibi bileşenleri içeren projeler, doğaseverleri, çiftçileri ve gönüllüleri bir araya getirerek ekolojik tarımın derinliklerine inmelerine olanak tanıyacak. Modüler glamping alanları ise ziyaretçilere kırsal gelişmeleri deneyimleme fırsatı sunacak. Proje, sürdürülebilir turizmin öncüleri arasında yer alarak, ekolojik bilincin artırılmasına ve doğa ile uyumlu yaşam tarzının benimsenmesine katkı sağlayacak. Yine oluşturacağımız Eko- Yerleşim Vadisi projesiyle vatandaşların kontrollü avcılık ve tarımsal faaliyetlere katılarak interaksiyonunu yükseltmeyi istiyoruz. Katılımcıların farklı aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, bakımı ve kullanımı konusunda pratik bilgiler sağlayarak, doğal koku ve aromaların keyfini çıkarmalarını sağlayacak destinasyon noktaları tasarlayacağız." dedi.

- "Keçiören'e Matematik ve Geometri köyü kuracağız"

Çocuklarımızın matematiği sevmelerini teşvik etmek amacıyla çeşitli eğitim merkezleri oluşturacaklarını söyleyen Özcan Belen "Keçiören'in kuzeyinde bu amaçla bir Matematik ve Geometri köyü kuracağız. Bu merkezlerde etkinlikler, kamplar, yarışmalar ve seminerler düzenleyeceğiz. Bu sayede öğrencilerin sadece Matematik alanında değil, aynı zamanda sosyal etkileşimlerini geliştirmelerini ve dayanışma içinde olmalarını sağlayacağız." dedi.