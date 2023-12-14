Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Adliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu
Adliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası
Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Liglerin başlama tarihi belli oldu
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
'Akademik İlana birden fazla kişi başvurunca, rektör ilanı iptal etti'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl Mart ayında sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, o olay sonrası Türkiye genelinde 40'ı çocuk 92 vatandaşın köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 10:46, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 10:48
Yazdır
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği'ni kurarak, sokak köpeklerinin toplatılmasını, kısırlaştırıldıktan sonra da barınaklarda yaşamasını sağlamak için mücadele ediyor.

"Başıboş köpek popülasyonunun 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz"

Kızının ölümünden sonra başı boş sokak köpeklerinin toplanmasıyla ilgili sürekli bir mücadele verdiğini ifade eden Pınar, "2022 Yılının Mayıs ayında başlattığımız mücadele çok iyi yerlere geldi. Sokakta ki başıboş köpek popülasyonu o zamanda beri arttı. 10 milyon olarak açıklanan bu sayı şu anda 15 milyon olduğunu tahmin ediyoruz. Aynı zamanda köpeklerin toplanmasında yapılan çalışmalar hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıklamasında da bu konuya değindiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, "Sokak köpeklerinin yerleri barınaklardır" sözünü bir talimat olarak kimse algılamadı. 5199 no'lu kanun değişmediği sürece belediyelerin eli kolu bağlı" dedi.

"Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mı?"

Sokak hayvanlarının bir an evvel toplatılması gerektiğini belirten Murat Pınar, "Her geçen gün bir çocuğumuzu kaybediyoruz. En son Perşembe günü Tunahan'ı paramparça ettiler. Babası, 'çocuğumu ısırmamışlar, yemişler' diye isyan etti. Bir çocuğun bu vahşeti yaşamasına gerek var mıydı? Çocuklarımızı bu işten kurtarmak için yeni yaşam alanları yapılmasını, elimizden ne imkan varsa kullanıp köpeklerin bir an evvel toplanması gerekiyor. Bu bizim dernek olarak en büyük talebimiz" dedi.

"40'ı çocuk 92 vatandaş hayatını kaybetti"

Kızının hayatını kaybettiği günden bugüne kadar 40'ı çocuk 92 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Pınar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kızımı kaybettiğim gün bu mezarın içine girip kefeniyle koyarken ona 'başka Mahra'lar ölmesin diye mücadele edeceğim' dedim. Ancak o günden bu güne kadar haberlere düşen, kesin kayıtlı ve teyitli olan yaklaşık 40 çocuğumuzu, 52 de yetişkinimizi kaybettik. Hiçbir faydası olmayan ağzında 42 diş olan hayvan için 92 vatandaşımızı kurban vermişiz. Daha kaç kurban vermemiz gerekiyor ki, herkesin ayaklanıp bu işe el atması gerekiyor. İnşallah bir an evvel bu iş çözülecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber