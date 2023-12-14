Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası

Fatih'te 6 Eylül 2022'de bindikleri emniyet aracında tabanca incelediği sırada silahın ateş almasıyla meslektaşı Kenan B.'nin başından vurularak şehit olmasına neden olduğu iddia edilen sanık polis memuru S.Ö.'nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık S.Ö.'nün avukatı hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası Futbol Turnuvası'nda görevlendirilen, aralarında sanık S.Ö. ile Kenan B.'nin de bulunduğu polis ekibinin, pasaport işlemlerini halletmek üzere Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinde buluştuklarını anlattı.

Tabancayı incelediği sırada namluyu kontrol ettiği kaydedildi

Açıklanan mütalaada, saat 14.30 sıralarında işlerinin bitmesi üzerine Fatih'te bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait araca bindikleri, Kenan B.'nin araçta kapının yanında bulunan tekli koltukta oturduğu, daha sonra sanığın da araca bindiği, kapının hemen önündeki tekli koltuğa bırakılan tabancayı alarak incelemeye başladığı, bu sırada namlusunu kontrol ettiği ve içinde mermi olmadığını gördüğü aktarıldı.

6 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, horozun kalkık olması nedeniyle tetiği düşürmek istediği sırada silahın ateş aldığı, çıkan merminin Kenan B.'nin başına isabet ettiği ve olay yerinde vefat ederek şehit olduğu kaydedildi. Mütalaada sanık S.Ö.'nün 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

''Mağdur tarafın iradesi de sanığın mesleğine devam etmesi yolundadır''

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin kendilerine hizmet gereği verilen tabancadan farklı bir marka tabancayı görünce dikkatini çektiğini belirterek, ''Namlusunu kontrol edip içinde mermi olmadığını anladıktan sonra cam ile koltuktaki ayak bölümüne denk gelen kör noktaya tutarak silahı kontrol ettiği sırada mekanizmasının da farklı olması nedeniyle, tetiği düşürdüğü sırada tabanca bu pozisyondayken ateş almıştır. Müvekkil bir önceki duruşmadan sonra şehidimizin ailesiyle bir araya gelmiştir. Mağdur tarafın iradesi de sanığın mesleğine devam etmesi yolundadır. Basit taksir uygulanıp karar verilmesini talep ederiz'' ifadelerini kullandı.

24 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık S.Ö.'yü 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın kişiliğini, pişmanlığını gösterir tavırlarını ve davranışlarını da dikkate alan mahkeme bu cezayı 24 bin 300 lira adli para cezasına çevirdi.