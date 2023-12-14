İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Adliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu
Adliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusu
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası
Tabanca incelerken meslektaşını vurarak şehit eden polise para cezası
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldı
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Bakan Tunç: Sporda Şiddet Kanunu'nun hükümlerini yeniden düzenleyeceğiz
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Liglerin başlama tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı trafik kazasında bir motosikletli kuryenin hayatını kaybetmesine ilişkin Somali adli makamlarıyla görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılama sürecine katılması söz konusu olacak." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 11:09, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 13:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 7. Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul'da bir avukatın savcı odasında çekilen fotoğraflarının basına yansıdığı hatırlatılan Tunç, konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Söz konusu görüntülerin adliyelerde olmaması gereken görüntüler olduğunu dile getiren Tunç, "Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle, yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz." dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Barolar Birliğinden konuya hassasiyetle yaklaşmasını beklediğini belirtti.

- "Somali Adalet Bakanı ile görüştüm"

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı kaza nedeniyle bir motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği hatırlatılarak sorulan soruyu cevaplayan Bakan Tunç, "Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vefat eden vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak geriye kalanlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir." diye konuştu.

Kazayla ilgili ilk rapor doğrultusunda tahliye kararı verildiğini, sonrasında ortaya çıkan görüntüler üzerine alınan ikinci raporda sürücünün kusurlu olduğunun tespit edildiğini aktaran Tunç, raporlar arasındaki çelişki nedeniyle dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Bu süreç içerisinde biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. O anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkının hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Sosyal medyada da bu konuda birtakım eleştiriler var. Özellikle ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel de bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz vatandaşımızın savunmasını Özel'e bırakmayız. Biz sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Ve bu anlamda da hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Bu kapsamda Somali Adalet Bakanı'yla da ben bizzat görüştüm. Bu konuyu, özellikle Somali tarafında da onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Ve inşallah Yakın bir süre içerisinde yargılama süreci başlamış olacak. Tabii adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde, yine takdir elbette ki yargımızındır."

- Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Daire Kanun'da düzenleme

Adalet Bakanı Tunç, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından yaşananlara ilişkin soru üzerine, olayların herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da bu tür olaylara ilişkin önemli yaptırımların bulunduğunu, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ortaya çıkan birtakım ihtiyaçların da bulunduğunu belirtti.

Cezai yaptırımların arttırılması adına çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Yeniden bir değerlendirme yaparak, spor sahalarında görmek istemediğimiz bu olayların bir daha olmaması noktasında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da birtakım ihtiyaçlar olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Gerek federasyon gerek kulüplerimiz gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız tüm taraflarla birlikte hazırladığımız ve ihtiyaçları ortaya koyduğumuz taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin. Kanunlaştığında da uygulamasını takip noktasında elbette ki yürütmenin bu konudaki hassasiyeti devam ediyor."

Adalet Bakanı Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından hemen adli soruşturmanın başlatıldığını anımsatarak, yargılama sürecinin de takip edileceğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber