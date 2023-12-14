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İmamoğlu: Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis üyeleri, kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. Gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu, "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 12:30, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 12:31
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İmamoğlu: Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin İYİ Partili üyelerinin parti disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan İmamoğlu'na, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve bazı meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi hakkındaki yorumu soruldu.

İmamoğlu bu soruya, "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyeleri, kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından belediye meclis üyelerinin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Coşkun açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın görevinden istifa ettiğini, ancak diğer Meclis üyeleri tarafından yeniden göreve seçildiğini hatırlattı.

Coşkun, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin bu nedenle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini kaydetti.

Yücel Coşkun açıklamasında ayrıca, Özkan'ın istifasını bizzat kendisinin istediğini belirtti, bazı İBB meclis üyelerinin bilgisi dışında hareket ettiğini ifade etti.

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