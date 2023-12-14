Putin'den Erdoğan açıklaması: Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor. Gazze'de ve Doğu Kudüs'te BM kararlarını uygulamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda yakın bir noktadayız. Erdoğan ile önümüzdeki yılın başında yeni bir görüşme olabilir" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:05, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 13:28
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.
Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir"