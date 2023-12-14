Putin'den Erdoğan açıklaması: Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor

Erdoğan, Gazze'deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

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